Dette syn gjorde Thomas forfærdet og ked af det

- Når anemonerne blomstrer, så har du et hvidt tæppe, der dækker hele skovbunden, så langt øjet rækker. Det er helt exceptionelt, siger Thomas Nielsen til TV2 Østjylland.

Thomas Nielsen lavede et opslag i den lokale Facebookgruppe, og mange andre blev bekymrede ligesom ham.

- Hvis det havde været meningen, så lå det hen over stier, hvor folk går. Så ville det forhindre folk i at bruge skoven, siger han.

- Da jeg så det, så kom jeg til at tænke på alt det, man hører om urørt skov. Hvor man lader det ligge og flyde, siger Thomas Nielsen.

Anemoneskoven ligger lige vest for Silkeborg.

Ellers vil maskinen ødelægge den lerede jordbund i skoven. Nu venter de bare på, at de kan køre ud og fjerne træet - uden at ødelægge skovbunden.

- Men maskinen brød sammen, og vi fik det derfor ikke fjernet. Så blev det tøvejr, og vi turde ikke sende maskinen derud, da vi gerne vil have en tør bund at køre på, siger han.

Træerne blev fældet i vinters tidligere i år, så der ikke var for meget saft i træet. På det tidspunkt var der frost i jorden, og det var ideelt til at fjerne det, fortæller skovfoged i Søhøjlandet, Thorbjørn Nørgård.

Naturstyrelsen skal udføre såkaldt ”savværkshugst” i de kommende urørte skove. Savværkshugsten skal sikre, at der kan leveres certificeret træ til danske savværk i overgangsperioden til urørt skov.

Normalt, når de skover løvtræ, bliver træet transporteret ud af skoven så hurtigt som muligt.



Han fortæller, at anemonerne stadig vil blomstre, men at det nok vil tage et par vækstsæsoner, før de når fordums udbredelse og tæthed.

- Fældningen betyder, at der fremover vil blive mere lyst derude, og stierne vil blive genetableret, siger Thorbjørn Nørgård.