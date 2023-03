Det stinker fælt i hele byen - nu har politiet fundet forklaringen

Politi og brandvæsen er her til morgen til stede i landsbyen Velling nær Bryrup, hvor der lugter fælt af rådne æg i området omkring blandt andet Drosselvej, Vellingvej og Musvitvej.

Pressemedarbejder Anne Kirkegaard siger til TV2 Østjylland, at politiet efter at have undersøgt sagen kan konstatere, at kilden til luften er noget gylle, der er blevet spredt på en mark i løbet af natten.

- Formodningen er, at de kolde temperaturer har været en medvirkende faktor til, at luften har spredt sig. Vi er fortsat derude, men vores folk er ved at sadle op til at køre hjem igen, siger Anne Kirkegaard.

Bekymringen gik i første omgang på, om der kunne være tale om kemikalier, kan man se i kommentarspor på Facebook-siden "Det sker i Bryrup".