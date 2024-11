Helenes elektronik blev ødelagt: Det skal du gøre, hvis det sker for dig

Lige nu er borgernes egen forsikring og elselskabets forsikring ved at finde ud af, hvem der skal betale for hvad.

Helt så heldige er de ikke, når det handler om ødelagt elektronik, som har flere år på bagen.

- Man er kun forpligtet til at dække dagsværdien, når man er skyld i en skade. Det vil sige værdien før skaden. Så hvis der er ældre ting, og der er en form for værditab, så står man selv for at dække det, siger Anja Lintrup Sørensen.

Skjulte skader

Flere borgere i Sorring har overfor TV2 Østjylland fortalt, at de frygter, de stadig ikke kender de fulde konsekvenser af overspændingen på elnettet 9. oktober.

- Vi tænker meget over, om ting uden synlig skade i første omgang kan vise sig senere at have fået skader, og hvordan står vi så i forhold til forsikringen, spørger Helene Jensen, der selv fik ødelagt en del elektronik.

Her er reglerne temmelig klare, forklarer Forsikring & Pension.

- Det vil være muligt at efteranmelde de skader, de får senere, men det er klart, at man skal sandsynliggøre, at det hænger sammen med det uheld, der er sket, fortæller Anja Lintrup Sørensen.