- Det er bekymrende, siger udvalgsformand om millionbesparelser

Besparelser på i alt 70 millioner kroner og fyringer af hver tiende medarbejder kommer til at ramme unge.

En stor sparerunde i Silkeborg Kommune betyder, at kommunens beskæftigelsesafdeling skal finde besparelser for 39,5 millioner kroner. Spareplanen kommer særligt til at ramme indsatsen for unge.

Noget, der vækker både bekymring og frustration i kommunen.

- Det er bekymrende, for det får konsekvenser for de borgere, der har brug for indsatsen fra vores jobcenter, siger Dorthe Jensen (S), formand for arbejdsmarkedsudvalget i Silkeborg Kommune.