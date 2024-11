Kjeld har travlt med kikkertsigtet: Der har aldrig været flere rotter

Det vrimler med rotter. Som i - vrimler - med rotter. Forleden fortalte vi her på TV2 Østjylland, at Gjensidige og NRGi har lavet en opgørelse, der viser, at eksempelvis Aarhus Kommune alene i oktober modtog 1019 anmeldelser om rotter. Det giver Aarhus den tvivlsomme ære af at være topscorer blandt alle landets kommuner. Det er det højeste antal rotteanmeldelser i tre år og mere end en fordobling sammenlignet med samme måned sidste år, og billedet er det samme i de tre andre af landets fire største kommuner. I Aalborg var der mere end en fordobling i september og oktober i forhold til samme måneder i 2022, mens man i Odense de seneste fire måneder har fået flere anmeldelser om rotter end på noget tidspunkt de seneste fire år. I København er tallene også stigende, men dog i mindre omfang end i de andre kommuner. De søger andre steder hen En del af forklaringer bag det stigende antal rotter er, at de efter flere års stigende mængder af nedbør og følgende pres på kloaksystemet, bliver tvunget ud af rørene og ud i det fri. Samtidig får det våde vejr rotter, der normalt lever i naturen uden for kloakkerne, til at søge nye steder hen, hvor der er mere tørt. Og - så er vi mennesker dumme, fordi vi står stille i vores udvikling, mens rotterne udvikler sig. Sådan lyder det fra Kjeld Nyhus Andersen fra Truust, der arbejder med rottebekæmpelse. - Rotten er et lille dyr med en hjerne på størrelse med en ært. Den er ikke klog. Det handler om, hvad vi selv gør, når vi ser en udvikling i antallet af rotter, siger eksperten.

Vi kan heller ikke bare smide en masse gift. Det er også forkert Kjeld Nyhus Andersen, rotteekspert, Truust

- Vi vil gerne have 'vild med vilje', en masse biodiversitet, kvasdynger og langt græs. Vi vil ingenting passe i vores natur, og når naturen passer sig elv, følger rotterne med. Kan man ikke bekæmpe rotterne, samtidig med at man har biodiversitet? - Jo, det kan man godt, men vi skal se på en anden bekæmpelsesmåde. Det kan jo ikke hjælpe, at vi bliver ved med at gå ud og opstille fælder, for det er der jo ikke mandskab til, og vi kan heller ikke bare smide en masse gift. Det er også forkert, så vi skal have en helt anden metode, siger Kjeld Nyhus Andersen.

Sådan kan du forebygge rotter Du kan gøre en del selv for at undgå rotter: Vedligehold dine stikledninger til kloaksystemet.

Bor du i et rotteplaget område, kan du med fordel montere en godkendt rottespærrer i afløbsrørene.

Undlad at friste rotterne med madrester eller andet spiseligt affald.

Undlad at fodre fx fugle så meget, at der er tilgængeligt foder for rotterne ved dagens ophør.

Ryd op. Undgå at have genstande og affald stående, hvor rotterne kan gemme sig.

Anmeld straks til kommunen, når du ser en rotte eller spor efter rotter. Kilde: Borger.dk. arrow-down

Drop klapfælderne og skyd dem Hans oplevelse er - som tallene også viser - at problemet er eksploderet de senere år. Særligt siden 2022. - Alle kommuner og firmaer skal jo overgå hinanden i at bruge mindst mulig gift. Og når du ikke bruger gift, og du ikke bekæmper på andre måder end med klapfælder, så vinder rotten. Hvad skal man gøre som eksempelvis villaejer? - Man skal sørge for, at der ikke er rod omkring ejendommen. At vinduer nede ved jorden er lukkede, så rotterne ikke kommer ind og slår sig ned. Og lad være med at fodre fugle, for så fodrer du også rotter. Og hvad gør man inde i byerne? - Jamen, i byerne har man brug for eksperter, der kan bekæmpe rotterne med skydevåben, og det skal ske om natten. Det er utrolig svært, for rotterne er som sagt ikke dumme, der er mange af dem og de passer på hinanden, siger Kjeld Nyhus Andersen, der har skudt 15.000 rotter alene i årets første ti måneder.

Kjeld Nyhus Andersen skyder rotterne med et luftgevær, der skyder med 4,5 og 5,5 millimeter hagl. Hans våben med kikkertsigte og nightvision kræver tilladelse. Foto: Privatfoto