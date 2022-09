Deler øl ud til West Ham-fans: - De så tørstige ud

Kommunikationschef Michael Ravn bekræfter over for TV2 ØSTJYLLAND, at man delte øl ud til gæsterne fra England.

- Nu stod de i kø i lang tid for at hente billetter. De så tørstige ud, siger han og griner.

Derfor blev der hentet dåsebajere ind til de tørstige fans. Det faldt i god jord.

Fælles fest

- De tog imod dem, som de fleste englændere tager imod en pilsner, konstaterer kommunikationschefen.

Han fortæller desuden, at de engelske fans også er inviteret med til fest i fanzonen før kampen med Silkeborg-fansene. Den åbner klokken 18.

- Vi vil forsøge at understøtte så meget vi kan, at der er inviteret til fodboldfest. Vi vil gerne på alle måder få dem til at føle sig velkommen her og vise at det er muligt at feste sammen og hygge sammen, selvom det er to forskellige hold. Det er der brug for i fodboldverden lige nu, siger Michael Ravn.

Kampen i Europa Conference League mellem Silkeborg IF og West Ham begynder klokken 21 i aften, så der er god tid for de to holds fans til at feste sammen inden.