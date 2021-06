Cyklister valfarter til populær bakke: Kaj frygter ulykker

Nu kommer der skilte op

Ifølge Silkeborg Kommune så har de ikke registreret ulykker med cyklister på Slangebakken, hvor politiet har været involveret, siden 2011. Generelt kører bilerne på vejen heller ikke for hurtigt, viser deres målinger.



Er det et problem, at cyklister kører for hurtigt her?

- Det er det jo, når man skal ud fra en indkørsel. Hvis du kommer ud fra din indkørsel, og du kan ikke nå at se en cyklist, der kører med 70 kilometer i timen her nedad. Så er der ikke noget at sige til, man er bange for, at man bakker ud foran, siger anlægsingeniør for Vej og Trafik i Silkeborg Kommune Jane Næsborg.