Corona-hotspot ved populær badesø ophæves

Politiet vil fortsat holde et vågent øje med den populære badesø og er klar til indføre et nyt hotspot, hvis det bliver nødvendigt Foto: Karl Erik Lørup, TV MIDTVEST

Godt vejr, corona og borgernes adfærd fik i sidste uge Midt- og Vestjyllands Politi til at indføre Østre Søbad i Silkeborg som et nyt hotspot.

- Vi håber naturligvis, at indførelsen af området som hotspot er tilstrækkeligt til, at borgerne tænker sig om, inden de slår sig ned i området, så det heller ikke denne gang bliver nødvendigt med et opholdsforbud, sagde politiinspektør Claus Nørgaard fra Midt- og Vestjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND den 13. august 2020.

Politiet har siden været hyppigt til stede og kan nu konstatere, at der ikke har været problemer med forsamlinger på stedet.

Derfor ophæver de igen den populære badesø som hotspot.

- Indførelsen af hotspot ved Østre Søbad i Silkeborg havde den ønskede virkning. Det lader til, at det fik borgerne til at tænke sig om en ekstra gang, og der blev derfor heller ikke i denne omgang behov for at udstede et egentligt opholdsforbud”, siger politiinspektør Claus Nørgaard i en pressemeddelelse.

Silkeborg Kommune har her til formiddag været ude og fjerne de skilte, der advarede om, at man færdedes på et område, der var udpeget som hotspot.

Midt- og Vestjyllands Politi vil løbende holde øje med situationen i politikredsen og indføre nye hotspot, hvis det bliver nødvendigt, lyder det.