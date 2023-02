Byrådsmedlemmer får særlig pris af utilfredse borgere

Utilfredsheden bunder i, at Silkeborg Kommune har besluttet at lave en ny midlertidig daginstitution på en fodboldbane og øge trafikken på den mest brugte cykelrute til skolen for skolebørn.



- Kære byråd. Fra alle os til alle jer. Prisen for ”Byrådets Dårligste Beslutning 2022” – Resenbro midlertidige børnehus. Prisen er fælles, så I kan lade den stå herinde, eller I kan skiftes til at tage den med hjem, sagde Bjarke Sommerlund til politikerne.

Borgerne i Resenbro har kæmpet for at få politikerne til at finde en anden løsning og er også selv kommet med alternative forslag.

- Det må være muligt at finde noget bedre, har bestyrelsesmedlem i daginstitutionen Søhøjlandet Line Lyndgaard tidligere sagt til TV2 ØSTJYLLAND.

- Ingen har villet tage ejerskab over den her sag, så man må sige, at I løfter den her dårlige beslutning i flok, sagde Bjarke Sommerlund videre i sin ti minutter lange tale til byrødderne, inden han efterlod den blankpolerede pris til politikerne.

Ejerskab eller ej så har Martin Jakobsen, konservativt byrådsmedlem og blandt andet formand for plan- og vejudvalget, tidligere taget tyren ved hornene og forholdt sig til Resenbro-borgernes kritik hos TV2 ØSTJYLLAND, og derfor har vi også spurgt ham, hvad han mener om tildelingen.

- Jeg tænker, at det er helt fair, at de tildeler os den til venlig påmindelse om eftertanke, siger Martin Jakobsen.