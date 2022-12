Bygherre får lov til at fjerne 2400 kvm beskyttet natur

Skabt efter nedrivning

I september 2021 gav Silkeborg Kommunes klima- og miljøudvalg dispensation til at rydde det 2400 kvadratmeter store beskyttede skovområde.

Det skete blandt andet, fordi det var menneskeskabte ændringer af terrænet, der var skyld i, at det kunne blive omfattet af naturbeskyttelsesloven.

Medlem af Klima- og Miljøudvalget Susanne Jacobsen (V) fortalte i august 2021, at området har stået stille, siden det tidligere byggeri - en mindre fabrik -blev fjernet, og der derfor kom vandhuller, der gjorde, at dele af området er kommet under naturbeskyttelsesloven.

Sagen endte herefter i Miljø- og Fødevareklagenævnet, fordi Dansk Ornitologisk Forening klagede over afgørelsen.

Men her er sagen altså faldet ud til fordel for Silkeborg Kommune og bygherren, der nu altså kan få lov at gå videre med planerne om etagebyggerier.

Et flertal i nævnet mente, at der her er tale om et særligt tilfælde, der kan begrunde, at man dispenserer fra naturbeskyttelsesloven.

Afgørelsen kan ikke ankes, men kan dog blive bragt for en domstol, hvis den bliver anlagt inden for seks måneder.

Se indslaget, TV2 ØSTJYLLAND lavede i august 2021 om byggeplanerne herunder.