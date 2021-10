Byggekonge og byrådsmedlem i heftig fight

Kulmination på fire års kamp

Det er ifølge Hans Krabbe, chefredaktør for Midtjyllands Avis, kulminationen på fire års optrapning.

- Enhedslistens Peter Sig Kristensen har manifesteret sig som en slags vagthund i byrådet i Silkeborg, som har gjort en dyd ud af at koncentrere sig om den her slags sager, hvor han kigger entreprenører og andre folk i kortene for nu at tjekke, om alt går rigtigt til, forklarer Hans Krabbe.

Ifølge chefredaktøren har der været en tradition for, at man lidt hurtigt har dispenseret fra lokalplaner og blandt andet at sætte byggerier hurtigt i gang.

- Silkeborg eksploderer jo i de her år med masser af tilflyttere, og der er et stort behov for boliger, så det betyder, at der sker rigtig meget på den front, og en af dem, der engagerer sig i det, er jo Rene Birch, en selfmade ejendomsudvikler fra Ans, som i løbet af ganske få år har manifesteret sig som en af de helt store ejendomsudviklere i Danmark, forklarer Hans Krabbe.

René Birch bryder sig dog ikke meget om Peter Sig Kristensens facon.

- Peter Sig Kristensen har, fortrinsvis på sociale medier, kørt en ret aggressiv kampagne, hvor han har en lang række kritikpunkter mod René Birch, og på et tidspunkt blev det simpelthen for meget for René Birch, så han valgte at svare igen på en lidt mere konventionel gammeldags måde med helsidesannoncer i vores avis, hvor han går i rette med Peter Sig Kristensen, lyder det fra Hans Krabbe.

Slagsmål begyndte med et glimt i øjet

Chefredaktøren mener hverken, der dengang er tale om et skænderi eller et angreb mellem kombattanterne.

- Det sker mestendels med at glimt i øjet, hvor man forsøger at drille hinanden, men så tager det fart, og så får det måske en lidt anden karakter, mener Hans Krabbe, der dog alligevel ikke synes, det spidser til i kampen mellem byrådsmedlemmet og byggematadoren.

- Det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, de holder tonen rimelig fint, men spørgsmålet er jo, om de får gravet nogle grøfter, der er så dybe, at de ikke kan komme op fra dem igen. Det er det, vi sidder og tænker lidt på nu, siger Hans Krabbe.

Den 16. november skal der vælges 31 byrådsmedlemmer til Silkeborg Kommunes byråd for de kommende fire år, og et nærliggende spørgsmål er derfor, om slåskampen får betydning for eksempelvis Venstreborgmester Steen Vindum, som er ven med René Birch.