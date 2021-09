Bydel får ny, uønsket vej: Vi er blevet kørt over

På trods af en indædt kamp med massevis af underskrifter og utilfredshed på et borgermøde, må Erik Rasmussen og en lang række andre silkeborgensere se sig trumfet af behovet for gode tilkørselsforhold.

En ny bydel, Eriksborg, er nemlig under opsejling med omkring 3800 nye beboere, og den slags kræver adgang til biler. Derfor har politikerne efter indstilling fra forvaltningen besluttet at videreføre den eksisterende Eriksborg Allé, så den bliver gennemgående og derved får et øget tryk af bilister.

- På en eller anden måde bliver jeg trist. Jeg bliver trist over, at vi beboere er blevet kørt over, siger Erik Rasmussen, der er formand for grundejerforeningen Salvievej.