By må leve med halvfærdigt fortov – for der skal spares penge

- Jeg har til fulde sympati med borgerne. Det her er ren idioti og dårlig planlægning, men vi kan ikke gøre andet, siger næstformanden i Plan- og Vejudvalget, Lars Hansen (SF), til TV2 ØSTJYLLAND.

Han og de øvrige medlemmer i udvalget er angiveligt blevet præsenteret for et sparekatalog, hvor de ikke havde muligheder for eksempelvis at sige nej til at stoppe fortovsarbejdet i Salten.

Må ikke bruge pengene

Det ærgrer - ligesom de lokale i byen - også Lars Hansen.

- Det er faktisk ikke sådan, at kommunen reelt ikke har pengene, men i vores udvalg får vi ikke lov til at bruge flere, forklarer politikeren.

Hvornår fortovene så bliver færdige i Salten, ja, det er der ingen, der ved.