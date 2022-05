Brøndby-sejr i Aalborg sender bronze til Silkeborg

Oprykkerne fra Silkeborg IF er sikret bronzemedaljer i 3F Superligaen i år. Det står klart, efter at Brøndby IF søndag vandt med 3-1 over AaB.



Til gengæld er der åbnet for kampen om fjerdepladsen, hvor nordjyderne nu har lige så mange point som søndagens sejrherrer i Aalborg.

Særligt Brøndbys effektivitet var afgørende, da offensivspilleren Simon Hedlund scorede på mandskabets første to skud på mål. Dertil blev to udvisninger til hjemmeholdet afgørende for kampen.

Sparkede bold i ansigtet på sig selv

AaB kom ellers bedst fra start og havde gennem første halvleg overtaget. Aalborgenserne havde dog store problemer med at komme frem til chancer og blev lukket ned af Brøndbys defensiv.

Det åbnede for omstillinger til gæsterne. Det var dog en kikser i AaB's egne kæder, som sendte Simon Hedlund mod Brøndbys første mål.

Midtstopperen Daniel Granli sparkede en bold i sit eget ansigt i et forsøg på en clearing. Herefter kunne Mathias Kvistgaarden sende Hedlund i dybden til en direkte duel mod keeper Jacob Rinne.

Kort inden pausen blev hjemmeholdet reduceret, da midtbanespiller Iver Fossum sendte sin støvle i hovedet på Kvistgaarden og fik et direkte rødt kort.

Rødt kort

Ved en times spil gjorde Hedlund det til 2-0 i Aalborg, da han modtog en lang bold fra Kevin Tshiembe og udplacerede Rinne i mål. Ti minutter senere sendte Mathias Kvistgaarden et hovedstød ind til det tredje Brøndby-mål.

Med et kvarter tilbage reducerede hjemmeholdets Jakob Ahlmann til 1-3.

I kampens døende minutter fik AaB's Rasmus Thelander også et direkte rødt kort, da han forhindrede Marko Divkovic i at komme til en skudmulighed ved at hive i modspillerens trøje.

Sejren er Brøndbys første i Superligaen siden 6. marts, hvor mandskabet vandt med 1-0 på udebane mod Silkeborg. Siden har der været ti kampe i streg uden sejre.