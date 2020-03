Brødre fik værkstedet fyldt med vand – nu er det på vej væk

I Funderholme ved Silkeborg blev brødrene Thygesens smedievirksomhed ramt af oversvømmelser. Nu er vandet også her langsomt ved at trække sig tilbage, men smedene frygter, at de kommende dages regn kan få vandstanden til at stige igen.

De store regnmængder har haft konsekvenser flere steder i Østjylland, og et af dem er i en smedje vest for Silkeborg.

Det fortæller ejerne til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi tog jo den beslutning, at vi var nødt til at banke hul i gulvet og grave en pumpe derned, som så bare pumpede vandet ud af vinduet, siger Henrik Thygesen, der ejer smedjen sammen med sin bror.

Brødrene ved endnu ikke, hvor store skader vandet har foreårsaget. Men de har bange anelser.

- Det er ikke til at vide endnu. Men det er vand og fugt, og det er jo ikke pisse godt til jern, maskiner og elektronik, siger Henrik Thygesen.

- Der har været en masse bøvl med det, og nu kommer der en masse bøvl med at få det tørret ud og ryddet op, tilføjer han.

Læs også Smedje i fare for oversvømmelse: - Det er satme til at blive gal over

Det er ikke kun ved smedjen i Funderholme at vandmasserne ser ud til at være på vej retur – rundt omkring i Silkeborg er den faldende vandstand også til at måle på

Er faldet flere centimeter

- Vandet er faldet cirka 10 centimeter de sidste syv dage ved slusen i Silkeborg, siger Lotta Sandsgaard, der er Teknik og Miljøchef i Silkeborg Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun uddyber, at det er faldet mere andre steder.

Det bedste scenarie er vel det vi har nu – tørvejr og solskin. Kan vi få det i 14 dage, så tror jeg vi begynder at få den vandstand i åen som vi kender. Lotta Sandsgaard, Teknik og Miljøchef i Silkeborg Kommune

- Længere nede i vandløbsystemet - nede på grænsen til Viborg Kommune ved Kongens Bro - kan vi se, at vandet falder noget før end det gør her. Nu er det faldet i alt 20 centimeter, så det er den samme udvikling, vi forventer vil være her i Silkeborg.

Ifølge Teknik og Miljøchefen kan vandet dog godt begynde at stige igen, hvis det begynder at regne igen, da jorden er mættet.

Her ses en speedway-bane i Fladbro ved Randers, der blev hårdt ramt af de store mængder regn.

- Det bedste scenarie er vel det vi har nu – tørvejr og solskin. Kan vi få det i 14 dage, så tror jeg vi begynder at få den vandstand i åen som vi kender, siger hun.

Huse er ødelagt

Indtil videre falder det dog flere steder i Østjylland, blandt andet også i Skanderborg Kommune.

Den seneste tid har husejerne ved Alken Enge kæmpet med de massive vandmængder, som har skabt uoverskuelige problemer.

Jeg har lige brugt halvandet år på at renovere halvdelen af mit hus, og nu kan jeg så gå i gang igen. Peter Gregersen, husejer ved Alken Enge

I starten af marts har Østjyllands Brandvæsen og Beredskabsstyrelsen pumpet i døgndrift, og mange tusinde liter vand fra området er dermed blevet pumpet tilbage i den nærliggende Mossø. Husejerne ved Alken Enge kan derfor endelig begynde at se lys for enden af tunnelen.

Peter Gregersen har kæmpet med de massive vandmængder, som har oversvømmet hans have og hus. Skaderne løber op i mange tusinde kroner.

Men også først nu bliver det for alvor synligt for beboerne, hvor meget skade, vandmasserne har forvoldt. Skaderne skal gøres op, og for fleres vedkommende kommer det til at løbe op i mange tusinde kroner.

- Jeg er ret sikker på, at alle trægulvene, som jeg har i halvdelen af mit hus, skal skiftes. Derudover har jeg en masse fine gamle møbler i mit baghus, som også har været oversvømmet, der højst sandsynligt har taget skade, sagde Peter Gregersen, som bor ved Alken Enge og stadig har en baghave fyldt med vand, til TV2 ØSTJYLLAND den 4. marts.

02:14 VIDEO: De store vandmængder har haft godt fat i Alken ved Skanderborg, hvor de nu kan gøre skaderne op. Luk video

Specialist har løsning

Mange steder beder de for en løsning på oversvømmelserne og gerne en, der går hurtigt. Morten Lauge Fejerskov, der er seniorspecialist i vandløb hos Niras kan leve op til halvdelen af det ønske.

Læs også Specialist giver løsningsforslag til store vandproblemer, men det vil tage mange år

- Løsningen er at tage fast ved roden og starte ved toppen af vandløbssystemet. Vi skal have parkeret det her vand, og vi skal have parkeret det i topenden af systemerne. Det er den langsigtede løsning på det her problem. Det vil tage mange år at nå dertil, hvor det vil give os en hjælpende hånd, men det er et nødvendigt, langt og sejt træk, sagde specialisten i slutningen af februar til TV2 ØSTJYLLAND.

Der har været mange forslag til, hvordan vandproblemerne skal løses, men det her er altså den eneste holdbare løsning, mener Morten Lauge Fejrskov.

Og så vil det ikke hjælpe på sådan en 100-årshændelse alligevel. Dem bliver vi nødt til at acceptere, siger han.

Borgmester lytter

Netop en løsning med at parkere vandet forskellige steder er noget, som de i Silkeborg Kommune kigger på.

Det slår borgmester Steen Vindum fast, samtidig med at han siger, at der ikke findes nogen let løsning.

Borgmester i Silkeborg Kommune, Steen Vindum (V).

- Uanset hvad vi gør, så tror jeg, at vi bliver udfordret i fremtiden. Det med at parkere vand nogle steder er et af de elementer, vi har bedt om at blive undersøgt. Så skal man undersøge, hvor man kan gøre det, hvor man kan gøre det bedst muligt henne og hvor man kan gøre det billigst henne. Så må jeg også bare sige, at som kommune har vi ikke økonomi til det her. Derfor har vi sendt den lille appel over til Miljøministeriet om, at de også skal være med til at betale. Det forstår jeg, at de også er, sagde Steen Vindum i slutningen af februar.

Læs også Én Gudenå, syv borgmestre og tre planer mod oversvømmelse

De syv kommuner, der ligger op til Gudenåen, er gået sammen og har givet hinanden håndslag på, at der skal laves en handleplan.