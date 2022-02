Bro oversvømmet i flere uger

For kommunen er det svært at gøre meget ved de stigenede vandmasser.

- Det kan ikke lade sig gøre, at pumpe vandet væk. Men trafikken kan relativt let ledes udenom broen, selvom det selvfølgelig giver gener for lokale borgere, siger han og fortsætter:

- Hvis man vil hæve vejen, så vil det koste 10-20 millioner kroner, og det er en beslutning, der skal tages politisk, siger han.

Men det ligger ikke i kortene, at broen skal hæves i den nærmeste fremtid. På Facebook oplyser Silkeborg Kommune, at der ikke er nogle konkrete planer om at hæve broen.