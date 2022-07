Brians pølser vinder priser i ind- og udland

Den seneste pokal i samlingen er vundet uden for landets grænser – nærmere bestemt i pølselandet over dem alle, Tyskland.



- Det er den, jeg er mest stolt af, siger pølsemageren, der altså konkurrerede med blandt andre tyske pølsemagere.

- Det er det store land inden for pølser, så at jeg kunne komme ned og vinde over tyskere, er vel en lille landsholdssejr, siger Brian Flink Pedersen, der gerne havde delt oplevelsen med sin læremester.

- Det er en skam, at min far ikke kunne opleve, at jeg har vundet de her priser. Det ville helt sikkert gøre ham mere end stolt.