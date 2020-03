Brædder i fare for at flyve ned fra tag: Politi har afspærret området

Træbrædder på et tag er i fare for at styrte ned. Derfor har politiet afspærret vejen. Foto: 24-7 News

Opdatering Midt- og Vestjyllands Politi har igen åbnet vejen, søndag klokken 14.30.

Søndagens blæsevejr har skabt udfordringer i Østjylland.

I Silkeborg har Midt- og Vestjyllands Politi set sig nødsaget til at afspærre Østergade, som er hovedåren, der forbinder det vestlige og østlige Silkeborg over slusen ved Remstrup å.

Nogle brædder på taget er ikke sikret ordentligt, så vi har spærret Østergade af, og man kan ikke køre over broen der. Jens Claumarch, vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi.

Årsagen er, at nogle brædder på toppen af en høj bygning er i fare for at flyve ned fra taget.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

- Nogle brædder på taget er ikke sikret ordentligt, så vi har spærret Østergade af, og man kan ikke køre over broen der, siger Jens Claumarch, vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det var nogle opmærksomme borgere, der opdagede de løse brædder på taget, og derefter kontaktede politiet.

- Det er en henvendelse fra en borger, som kan se, at noget er ved at blæse ned fra taget. Efterfølgende lykkedes det os at finde det tømrerfirma, der er ved at arbejde på bygningen, siger Jens Claumarh.

Det er Østergade i Silkeborg, der går over Remstrup å, som netop nu er afspærret. Foto: Google Maps

Derfor har Midt- og Vestjyllands Politi nu kontaktet tømrerfirmaet og venter på, at tømrerne kommer og får styr på brædderne.

- De er på vej med nogle mænd, der kan ordne det, og de skal køre fra Aulum, så vejen vil være spærret, indtil det er ordnet, siger Midt- og Vestjyllands Politi.

Det er dog stadig muligt at komme fra den østlige til vestlige del af Silkeborg - og omvendt. Politiet er også ude for at guide trafikken gennem Papirfabrikken, hvor der er en anden overkørsel over Remstrup å og Gudenåen.