Borgmester støtter 'klart ulovlig' beskæring - det kan ende hos domstol

Udvalgets beslutning kom til trods for, at kommunens egen forvaltning havde sat tyk streg under, at det foreslåede var klart ulovligt i henhold til et regulativ om vedligeholdelse af vandløb.

Med udvalgets afgørelse ligger beslutningen nu i første omgang på kommunaldirektør Lone Lyrskovs bord. Hvis hun følger embedsværkets anbefaling og afviser at sætte en grødeskæring i gang, vil beslutningen dog ende i hænderne på borgmester Steen Vindum. Og sætter hun det i gang, kan hun selv ende med et retsligt ansvar.

TV2 ØSTJYLLAND fik sent torsdag aften fat i borgmesteren til en snak om sagen. Steen Vindum understreger, at han blevet orienteret om udvalgets beslutning, men at han ikke har nået at sætte sig fuldstændigt ind i den. Ikke desto mindre bakker han op om grundtanken.

- Jeg har hele vejen gennem været for, at vi skal gå efter en grødeskæring mere, så det er mit udgangspunkt, siger Steen Vindum (V) til TV2 ØSTJYLLAND.

Vil du kunne være for mere grødeskæring, selvom det – som forvaltningen mener - er klart ulovligt?

- Det kan jeg ikke svare på på stående fod. Men hvis vi har nogen som helst mulighed for at gøre, så vil jeg gerne have, at vi gør det.