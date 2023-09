Borgermøde ramt af kaos: Mere end 100 kan ikke komme ind

Borgmester Helle Gade siger fra scenen, at der ikke er mulighed for at vise debatten til de fremmødte, der ikke har fået plads i salen.

- Det er ikke sådan, at folk skubber, men der er frustration og sure miner udenfor, siger Jesper Ottosen, der fik lov at komme ind i sidste øjeblik.

Betændt debat

I forvejen er sagen om Regionshospitalet Silkeborg betændt. Region Midtjylland lægger op til at spare akutfunktionen og 34 medicinske sengepladser væk på sygehuset.

Derudover vil regionen spare intensivafdelingen og to medicinske afdelinger væk, og det vækker harme blandt lokale borgere, politikere og læger på sygehuset.

Til aftenens debat deler foreningen Støt Silkeborg Sygehus t-shirts ud til de fremmødte med budskabet 'Støt Silkeborg Sygehus.'

På tilskuerrækkerne kan man se skilte med 'Stop hovedløse besparelser'.