Borgere vil have sikret overkørsel uden bom: - Jeg er meget bekymret

- Vi kan ikke trylle

Transportordfører Thomas Jensen (S) fortæller, at sikringen af overkørslerne er udskudt, fordi opgaven med at udrulle et nyt signalsystem i hele landet har været mere kompliceret, end man troede.

Der er jo pårørende til den kvinde, der nu senest har mistet livet. Kan du ikke godt forstå, at de kan have svært ved at acceptere, at det ikke er sket, når man nu har besluttet, at der skulle sikres senest i 2018?

- Vi kan ikke trylle med det her. Vi er de første i verden, der udruller det signalsystem, og det er meget kompliceret. Vi transportpolitikere har løbende fået opdateringer på, hvordan det går, og der har været store problemer for BaneDanmark og de underentreprenører, de har haft til at lave det. Vi arbejder så hurtigt, vi kan på det.