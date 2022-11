Børnenes Kampdag: Elever fra Silkeborg sender klimastafet til Aalborg

De synes begge, det er vigtigt at være en del af Børnenes Kampdag:

- Det kan være med til at sætte en højere standard for bæredygtighed og sociale vilkår for næste generation. Hele skolen er involveret i projektet, så vi sammen kan udarbejde den bedste idé til at hjælpe vores planet, siger de i en pressemeddelelse.

Sammen med deres skolekammerater har de lavet en video, hvor de advarer mod at smide skrald i naturen og desuden opfordrer skoler til at undervise mere i bæredygtighed. Videoen har de lagt på et USB-stik og puttet i kassen.

En platform for børneinddragelse

Det er UNICEFs håb, at årets stafet kan være med til at skabe en platform for, at børn og unge bliver inddraget og taget alvorligt, når det kommer til at løse klimakrisen:

- En af de vigtigste rettigheder, vi kæmper for i UNICEF, er, at børn altid skal tages med på råd i spørgsmål, der vedrører dem. Og det må man sige, at klimakrisen gør. Men det er vigtigt at understrege, at børns opgave begrænser sig til at råbe op, og så er det de voksnes ansvar at lytte og handle, siger UNICEF Danmarks generalsekretær, Susanne Dahl.

På søndag er det Børnenes Kampdag, og her ender stafetten i Aalborg, hvor den udstilles på kulturcentret Nordkraft. Boksen har to transparente sider, så besøgende kan se, hvad eleverne har fyldt den med.