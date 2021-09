Børnehavebørn i skurvogne: Silkeborg mangler desperat pladser til de mindste

- Vi har muligheden for via lokalplanerne at sætte nogle ting i bero og sige: "Kære venner, det kan godt være, at I har en stor lyst til at bygge nye boliger her i området, men det bliver altså ikke lige nu," siger han.



Det ville glæde Sissel Wolf.

- Jeg synes, det lyder fornuftigt, fordi os der er her, føder også børn, og vi er her i forvejen. Hvis man får flere til uden at have rammerne på plads, det synes jeg ikke er okay for nogle. Den lille skal i hvert fald nok skrives op til dagpleje i stedet for vuggestue, men der er jo heller ikke særlig mange dagplejer i området, så held og lykke til os, siger hun.