Blind afkørsel i helt nyt kryds vækker undren

I det nyanlagte Centernord-kryds i Silkeborg vækker én detalje undren.

En svingbane i det helt nye kryds ender nemlig blindt og fører direkte ind i - ingenting. For enden af afkørslen ligger et buskads.

Men der er en mening med galskaben. Det oplyser Silkeborg Kommune.

Svingbanen er til den ejendom, som ligger derinde og tidligere har haft adgang fra Viborgvej, men i fremtiden i stedet får adgang fra Ringvejen – og netop for at trafikken til ejendommen ikke kun skal ske via Håndværkervej.

- Det vil reducere trafikken til og fra ejendommen fra Håndværkervej, oplyser Flemming Frøsig Christensen, der er vej- og trafikchef.

Svingbanen og indkørsel til ejendommen blev fastlagt og vedtaget i forbindelse med lokalplanen, og der kom en lang række høringssvar og kritik af planerne.