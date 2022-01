Blæst lukker testcenter: Forvent en del ekstra ventetid

Blæsten har for alvor fået tag i landet, og i Silkeborg er det gået ud over testcenteret på Ansvej, som er lukket for resten af dagen.

Det oplyser Regionshospitalet Silkeborg på sin Facebookside.

"Vi bliver desværre nødt til at lukke det store testtelt af resten af dagen i Testcenter Silkeborg på grund af den kraftige vind i dag," lyder det i opslaget.

Det fremgår desuden af opslaget, at det lille testtelt fortsat holder åbent, men man skal forvente en del ekstra ventetid, hvis man har en aftale om at blive PCR-testet på stedet i dag.

Tag til Viborg eller Horsens

Hvis man har tid i dag, kan man også vælge at ombooke testtiden og tage til enten Viborg eller Horsens, hvor der er ledige tider i dag.

Det understreges, at man ikke skal dukke op uden en tid. Man skal ombooke på www.coronaproever.dk.