Biltræf giver trafikkaos

- Vi har sat en lille færdselsindsats op omkring det, ud fra erfaring med at der tit er noget at hente, siger Carsten Henriksen.

- Der er anmeldt, at der bliver afholdt Cars and Coffee, og det kommer der rigtig mange biler til, siger vagtchefen.

Silkeborg har lørdag besøg af bilarrangementet Cars and Coffee på Cirkuspladsen på Kastaniehøjvej i den nordlige del af byen.

Cars & Coffee er oprindeligt et populært amerikansk koncept, hvor bilentusiaster kan komme og vise deres bil frem. Begivenhederne bliver arrangeret på Facebook og ofte afholdt på store parkeringspladser, f.eks ved Bilka. Når Cars & Coffee Aarhus har afholdt biltræf, har der flere gange været flere tusinde deltagere.

- Vi kan sige, at lige nu kommer der meldinger fra området, om at der er stort tilstrømning, og det bekræfter mine folk, siger Carsten Henriksen.

Han kan endnu ikke fortælle noget om udbyttet af aktionen, som endnu pågår, da det er en særskilt aktion under færdselsafdelingen.

Politiet kontrollerer nogle af de biler, der er på vej til Cars and Coffee-arrangementet.

- Vi forventer, at arrangementet kommer til at køre, som arrangørerne har meldt ind. Vi kører vores kontroller, og så kører arrangementet ligesom udenom os. Vi ved bare, at det er der, Carsten Henriksen.

Arrangementet har tidligere været afviklet i både Aarhus og Randers, hvor det også har givet store trafikale udfordringer, når de mange tusinde bilentusiaster er mødtes.

Ifølge arrangementets Facebook-side er lørdagens træf årets sæsonafslutningen.