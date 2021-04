Biltræf endte med 70 sigtelser

Det skulle have været et arrangement med kaffe og biler, ud fra arrangørernes beskrivelse til politiet. Men det endte med 37 sigtelser for brud på forsamlingsforbuddet og 33 sigtelser for brud på færdselsloven.

Fortæller Østjyllands Politi og Midt- og Vestjyllands Politi til TV2 Østjylland.

Det handler om en gruppe bilentusiaster, der lørdag eftermiddag deltog i forskellige arrangementer på tværs af de to politkredse.

De startede med at samles til et arrangement på Dusager i Aarhus Nord, der hed Cars and Coffee. Efterfølgende kørte de videre til Hasselager, hvor Østjyllands Politi dukkede op med en advarsel.

- 40-45 biler var til stede, og her blev de gjort opmærksom på, at de ville blive sigtet for overtrædelse af forsamlingsforbuddet, hvis de ikke skiltes, fortæller vagtchef Jens Henrik Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.



Personer og biler blev registreret af politiet, og herefter forlod de stedet. Men de skiltes ikke.