Bilister ryster på hovedet af mærkværdigt flagermuse-skilt: - Det er noget pjat

Årsagen til hastighedsbegrænsningen er, at det vil give flagermusene bedre mulighed for at undvige biler, når nattedyrene skal krydse hen over vejen i luften.

Det fortæller Steen Fjederholt, der er skovfoged for Naturstyrelsen Søhøjlandet.

- De flyver i forskellige højder, og nogle flyver altså så lavt, at de vil komme til at krydse vejen i en lav højde, siger han.