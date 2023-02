Bilister raser over tiltag - nu bliver det permanent

Et forsøg med trafikken i det centrale Silkeborg bliver nu gjort permanent. Ensretningen af gaderne i midtbyen blev i slutningen af 2021 ændret for at gøre området omkring Skoletorvet mere brugervenligt for bløde trafikanter. Det oplyser Silkeborg Kommune i et Facebook-opslag. En del af Hostrupgade er lukket af for biler, og det har betydet, at antallet af biler i døgnet på Hostrupgade er faldet fra 4100 til 700, ligesom biler på Nygade er faldet fra 800 til 500 i døgnet. Modsat er trafikken øget på Grønnegade, Toldbodgade og Skolegade. Ifølge opslaget har en spørgeskemaundersøgelse, foretaget hos beboere på de omtalte veje samt bløde trafikanter, vist, at beboerne i området er positive, mens bilister synes, det er mere besværligt. Delte meninger Opslaget på Silkeborg Kommunes Facebookside deler vandene. Flere er positivt stemt over for den permanente ændring, mens andre er sure.

quote Jeg må indrømme, at jeg synes, vi har vanskeliggjort vores butiklivs liv Helga Sandorf Jacobsen (V), medlem af Plan- og Vejudvalget, Silkeborg Kommune

I et af de opslag, som har fået flest likes, kalder Jacob Vitten Volshøj Jacobsen det for en total håbløs løsning og mega besværligt at komme fra nordsiden og ind i midtbyen. Rasmus Bartholdy Jensen mener, at det er blevet "meget federe at ankomme til centrum som cyklist" Det er Vej- og Planudvalget i kommunen, som har besluttet at gøre ordningen permanent, men sagen delte også vandene i udvalget, hvor to medlemmer stemte imod. En af dem er Helga Sandorf Jacobsen (V).

- Jeg må indrømme, at jeg synes, vi har vanskeliggjort vores butiklivs liv. Det er rigtig svært, hvis man kommer sydfra, at komme ind til området. Det er blevet for vanskeligt, mener hun. Omvendt er næstformand Lars Jensen (SF) godt tilfreds med resultaterne. Han er ikke bange for, at det går ud over handelslivet. - Nej, det er jeg ikke. Det er sådan, at al forandring medfører altid nogle, som er utilfredse. Vi har valgt at sige, at den metode, der var i området før, er ringere end det, vi har med den nye ordning, siger han.

quote Vi har sørget for at gøre forholdene ringere for bilisterne og bedre for cyklisterne. Jeg synes, det er lykkedes ganske fint Lars Hansen (SF), næstformand Plan- og Vejudvalget