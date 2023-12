Bil sad fast på jernbaneskinnerne

Det må være enhver bilists mareridt: At havne på jernbaneskinnerne og sidde ubehjælpeligt fast.

Det var præcist, hvad der fredag eftermiddag skete i Funder ved Silkeborg.

Vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi Jan Nørrum oplyser, at en mandlig bilist kørte på Funder Ådalsvej og af ukendte årsager kom til at køre ind på jernbanen i stedet for at følge vejen rundt i et sving.

Bilisten kom ikke noget til, men kunne ikke komme fri ved egen hjælp, og politiet måtte sende bud efter vejhjælp for at få skinnerne fri.

- Derfor var det også nødvendigt at standse togtrafikken på strækningen. Vi fik meldingen om uheldet klokken 17.29, og banen blev genåbnet klokken 18.40, siger vagtchefen til TV Midtvest.