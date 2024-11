Betonarbejder fanget på Gudenåen

Trafikanter, der skal ud at køre på Motorvej E45 ved Horsens i weekenden, skal være opmærksomme på, at der lukkes for tilkørslen i nordgående retning samt frakørslen i sydgående retning ved <56a> Horsens V.

Lukningen vil vare fra fredag 8. november klokken 19 til mandag 11. november klokken 04.00, oplyser vejdirektoratet.

Årsagen er, at der i forbindelse med udvidelsen af E45-motorvejen skal omlægges en større spildevandsledning. Da spildevandsledningen krydser to af til- og frakørselsramperne, er Vejdirektoratet nødt til at lukke for adgangen til og fra motorvejen hen over weekenden, imens der bliver gravet.