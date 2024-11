Besked fra tv-kok "kan ligne misbrug af ledelsesretten", siger ekspert

Den besked, som tidligere restaurantchef Kristina Liv Pedersen modtog, da hun var ansat på restaurant Panorama Mad og Vin var ikke alene grænseoverskridende. Den kan meget vel have været på kant med lovgivningen. Det vurderer to jurister i ansættelsesret, som har set indholdet af beskederne, der er sendt fra Jesper Panorama Pedersens nummer. I en besked beder Jesper Panorama Pedersen tage piller for de smerter, hun har. Hun fortæller, at det fik hende til at føle sig presset til at møde på job, selvom hun var syg.

TV MIDTVEST har verificeret, at beskeden til Kristina Liv Pedersen kommer fra Jesper Panorama Pedersens nummer. Foto: Privat

Kristina Liv Pedersen endte med at tage på job dagen efter. - Arbejdsgiveren udviser tilsyneladende en adfærd, der kan ligne misbrug af ledelsesretten ved enten at presse en uarbejdsdygtig ansat på arbejde eller så tvivl om, hvorvidt den ansatte reelt er uarbejdsdygtig, siger Christian Højer Schjøler, lektor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet. - Arbejdsgiveren skal respektere en sygemelding. Er der tvivl om, hvorvidt sygemeldingen er reel, skal der være en lægelig vurdering. Det er det redskab, arbejdsgiveren kan gribe til, siger advokat med speciale i ansættelsesret Trine Binderup. Succes på bekostning af andre Kristina Liv Pedersen er én af 20 tidligere ansatte, der i hårde vendinger den ledelsesstil, de har oplevet under Jesper Panorama Pedersens ledelse. De ansatte dækker over alt fra opvaskere, tjenere og kokke til tidligere køkken- og restaurantchefer. Nogle har været ansat i få måneder og andre i flere år. Samlet set repræsenterer de hele restaurantens levetid fra 2018 til i år. I samme periode har restauranten opnået national anerkendelse samtidig med, at Jesper Panorama Pedersen ofte er tonet frem på tv-skærmen i Go' morgen Danmark og i programmet Fem Fede Kokke. De ansatte mener, at den succes og berømmelse, som Jesper Panorama Pedersen har fået, er opnået på bekostning af arbejdsmiljøet. - Der var ikke plads til fejl, og der blev ofte råbt ad os. Det gav et gib i mig til sidst, når mit navn blev nævnt, siger Kristina Liv Pedersen, der fortæller, hun blev sygemeldt med stress, da hun i 2021 sagde op efter tre år på Panorama. Klart udgangspunkt Beskeden til Kristina Liv Pedersen blev sendt fra Jesper Panorama Pedersen nummer - den ene medindehaver af den prominente Silkeborg-restaurant - i sommeren 2021. Kort forinden havde Kristina Liv Pedersen meldt sig syg med hold i nakken. - Vi er simpelthen for hårdt presset til, at du kan blive hjemme for et hold i nakken, det er studenteruge. Nap lige et par piller, så klarer vi det sammen, står der i beskeden, der er sendt via iMessage. Dagen efter følte Kristina Liv Pedersen sig tvunget til at møde op på arbejde - stadig med hold i nakken.

Kristina Liv Pedersen var ansat på Panorama fra 2018 til 2021. Foto: Benjamin Hald/TV MIDTVEST

Advokat med speciale i ansættelsesret Trine Binderup understreger, at arbejdsgivere ikke kan tvinge en syg ansat på arbejde. - Udgangspunktet er, at arbejdsgiver skal respektere en sygemelding. Hvis arbejdsgiver stiller tvivl ved, at sygemeldingen er reel eller sygdommen er så alvorlig, at man ikke kan møde op på arbejde, så har arbejdsgiver mulighed for at bede om en lægeerklæring, der skal dokumentere sygdom, siger hun. - Hvis en arbejdsgiver er i tvivl om, hvorvidt en ansat er ude af stand til at arbejde eller ej, så kan arbejdsgiveren - på den korte bane - kræve en friattest som dokumentation for sygdom, supplerer Christian Højer Schjøler.

Havde ikke styr på reglerne I foråret 2021 konstaterede Arbejdstilsynet, at Panorama Mad og Vin ikke havde en arbejdsmiljøorganisation (AMO) og lavet en abejdspladsvurdering (APV). Begge dele er lovpligtige, da restauranten på det tidspunkt havde flere end ti ansatte. Ph.D. i arbejdsorganisation og arbejdsmiljø Hans Jørgen Limborg, fortæller, at en APV er "et rigtigt godt redskab", når det kommer til sikre et godt arbejdsmiljø: - Det er et værktøj, der hjælper arbejdspladsen med at dokumentere, at man har gennemgået sit arbejdsmiljø ud fra de problemstillinger, man kan møde i den pågældende branche og samtidig hjælper APV med at lægge handlingsplaner, hvis der er brug for det, siger han. Panorama har ikke fået nogle efterfølgende påbud for manglende AMO eller APV. Ifølge A4 Medier er det særligt især virksomheder inden for detail og service, der får påbud for manglende APV'er. Kilde: Aktindsigt fra Arbejdstilsynet arrow-down