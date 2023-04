Besættelsesdagen markeret i gammelt nazi-hovedkvarter

For 83 år siden i dag vågnede danskerne til sedlerne med Oprop dalende ned fra himlen.

Krigen var kommet til Danmark.

Det er blandt andet blevet markeret på Bunkermuseet i Silkeborg, der var tyskernes militære hovedsæde under den sidste halvdel af krigen.

En tysk soldat i uniform tog imod og talte de mange gæster ved indgangen, som søndag havde valgt at lægge vejen forbi museet ved Silkeborg Bad.

- Vi er tilbage til normalen igen og måske endda lidt over, siger Anders Madsen, der er næstformand i museet.

Krigen er rykket tættere på

Og siden endnu en krig i februar sidste år rykkede ind på det europæiske kontinent, har interessen da også ændret sig.



- Vi kan mærke, at interessen er stigende, og vi kan mærke, at folk måske har lidt nemmere ved at forholde sig til, hvad det er, vi viser frem, og hvad for historier vi fortæller, siger han.

- Der er rigtig mange ting at sammenligne med de ting, der sker nu. Blandt andet det her med at gøre modstand mod noget, når man er besat, siger Anders Madsen.



Han viste forventningsfulde gæster rundt gennem det gamle historiske militæranlæg med blandt andet uniformer og våben.

- Det er klart, tingene bliver sat lidt mere i perspektiv, når vi frem til den 9. april. Det sætter nogle tanker i gang, siger en af de besøgende Kim Hansen.