Beredskab måtte bære dreng ud af hundeskov

Hvad der ellers lyder som en hyggelig stund endte tirsdag aften på godt jysk træls for en dreng.

Han var tilsyneladende ude at lege med familiens nyere hundehvalp i Voel, og på et tidspunkt falder han og pådrager sig, hvad højst sandsynligt er et brud på benet.

Det fortæller indsatsleder ved Midtjysk Brand & Redning, Lasse Magnussen, som blev kaldt til uheldet.