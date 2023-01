Begik hærværk mod ikonisk maleri: Nu rejses erstatningskrav mod Ibi-Pippi

Det skal koste Ibi-Pippi Orud Hedegaard, at hun skrev med tusch og påklistrede et billede af sig selv på et Asger Jorn-værk.

Det fremgår af en meddelelse fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Museum Jorn i Silkeborg, hvor hærværket fandt sted, har angivet, at der er lavet skader for 1.889.350 kroner på maleriet "Den foruroligende ælling".

Der er nedlagt påstand om erstatning i sagen, men det er ikke oplyst, hvor stort det er.

Det var den 29. april 2022, at Ibi-Pippi Orup Hedegaard gik ind på Museum Jorn og, mens det blev filmet, begik hærværket.