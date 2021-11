Bedre coronatider tredobler Jyske Banks overskud

Jyske Bank havde allerede for nogle uger siden flaget for, at resultaterne på det seneste har været bedre end ventet, da banken 21. oktober opjusterede forventningerne til 2021.

Banken venter for hele året et overskud på 3,8-3,9 milliarder kroner før skat. Efter årets første ni måneder er overskuddet på den post på knap 3,1 milliard kroner.

Jyske Bank har på linje med langt størstedelen af de danske banker indført negative indlånsrenter for sine kunder. Det vil sige, at det koster penge, hvis man har et vist antal penge stående i banken.

Årsagen til indgrebet er, at Jyske Bank selv er påvirket af negative renter hos Nationalbanken, der er bankernes bank.

I Jyske Bank skal privatkunder betale for at have mere end 100.000 kroner stående i banken.

I oktober annoncerede Jyske Bank, at renten for indlån på over 100.000 kroner ville blive sænket til minus 0,7 procent fra før minus 0,6 procent.

Tiltaget er siden blevet kopieret af både Nordea og Danske Bank.

