Beboere demonstrerer med juletræer mod trafik: - Vi ønsker os handling

Slagord, skilte, bannere og fakler.

Man kan demonstrere på mange forskellige måder. På Nørreskov Bakke i Silkeborg blev der lørdag eftermiddag taget et nyt middel i brug. De siger det med juletræer.

Beboerne har nemlig et budskab, som skal ud. De er bekymrede for den stigende mængde trafik og de ulykker, som de frygter trafikken kan føre med sig.

- Vores vej er meget trafikeret. Der kører mellem 11.000 og 12.000 biler i døgnet. Derfor står der i år på vores juleønskeseddel, at vi gerne vil have nogle af bilerne sluset en anden vej, og at vi gerne vil have hastigheden sat ned, fordi de kører meget stærkt, fortæller Lene Friedrichsen, der bor på Nørreskov Bakken i Silkeborg til TV2 ØSTJYLLAND.