Bank forbyder ansatte at handle med kryptovaluta

Er du ansat i Jyske Bank, må du fremover ikke handle med kryptovaluta.

Den melding har de over 3000 medarbejdere i den store bank med hovedsæde i Silkeborg fået fra ledelsen. Det er sket i en intern orientering.

- Det er korrekt, at vi har indført et forbud for medarbejdernes handel med, og investering i, kryptovaluta - i lighed med, hvad flere andre pengeinstitutter har valgt at gøre, skriver Jyske Banks HR-direktør Knud Nørbo i et skriftligt svar til TV2 ØSTJYLLAND.