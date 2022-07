Banegård afspærret: Politiet efterforsker voldtægt

Banegården i Silkeborg er lige nu afspærret, mens politiet efterforsker en voldtægt.

Det bekræfter politiassistent Claus Bering over for TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi er i gang med tekniske undersøgelser på stedet, siger han og kan ikke fortælle, hvornår man forventer at kunne ophæve afspærringen, da området anses som et gerningssted.



Voldtægten blev anmeldt klokken fem i morges af de 19-årige offer.

Ifølge Midtjyllands Avis er en 30-årig mandlig beboer på udrejsecenteret Kærshovedgård blevet anholdt for voldtægten. Det har politiet ikke ønsket at bekræfte over for TV2 ØSTJYLLAND.