Banedanmark efter tragisk ulykke: Bom kommer til næste år

I 2009 blev det besluttet, at alle usikrede overkørsler skulle være nedlagt eller sikrede i 2018. Arbejdet er dog blevet voldsomt forsinket, og derfor er man fortsat ikke færdig.

- Jeg er ualmindelig skuffet over, at endnu en ulykke er fundet sted. Jeg er ret ked af, at det blev lovet, at alle jernbaneoverkørsler ville være sikret i 2018, men at de stadig ikke er blevet det, nu hvor vi står i 2021, siger Preben Steenholdt Pedersen..

I 2018 omkom to personer i Sig ved Varde. I 2019 omkom en ung norsk familiefar og hans søn i en tragiske ulykke ved Trustrup på Djursland. Og i går var det altså en ung kvinde, der blev dræbt ved Silkeborg.