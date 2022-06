Bagmand idømt 12 års fængsel

Tre medgerningsmænd

Også en 45-årig, en 23-årig og en 22-årig medgerningsmand blev anholdt og fængslet.

Den 22-årige spillede kun en mindre rolle, og han blev 10. juni idømt ni måneders fængsel, heraf fem måneder betinget, for at have hjulpet med at gemme penge af vejen.

Den 23-årige mand forventes at få dom den 1. juli i en tilståelsessag, mens den 45-årige mand fortsat afventer sin dom.