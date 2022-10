Anmeldt for trusler: Tungt bevæbnet politi massivt til stede

Midt- og Vestjyllands Politi har nu nyt om den store anholdelsesaktion på Lupinvej i Silkeborg.

Politiet, der stadig er massivt til stede, oplyser på Twitterm at den person, politiet gerne vil anholde, er anmeldt for trusler.

- Anholdelsesaktionen i Silkeborg er fortsat i gang, og vi arbejder stadig på, at den skal foregå uden tilskadekomst. Personen, vi ønsker at komme i kontakt med, er blevet anmeldt for trusler og befinder sig i en lejlighed, skriver politiet.

Politiet har været i gang i mange timer.

- Det er en enkelt beboer i en ejendom på Lupinvej, som vi ønsker at komme i kontakt med. Vi ankom lidt før klokken 14 og er stadig i gang derude, siger kommunikationsmedarbejder Emil Enemark Sørensen ved Midt- og Vestjyllands Politi.