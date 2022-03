Anklager vil have fængslet papfar efter skuddrama

Papfar og papsøn kom så voldsomt op at skændes, at papfaren hentede sit haglgevær, og mens mor og søn tog flugten i retning af naboen, skød han efter dem og ramte moren i venstre underarm.



Siden vendte sønnen retur og røg i flæsket på papfaren, og under slagsmålet røg de to gennem en rude og pådrog sig begge snitskader.

Gerningsmand indlagt

Politiet kunne omkring klokken 21 anholde den 51-årige, som blev indlagt på sygehuset i Viborg, hvor han også ifølge TV2 ØSTJYLLANDS oplysninger befandt sig tirsdag morgen.

Om han er klar til at møde for retten, er derfor ikke helt afgjort, men meget tyder på det.

- Vi har fået at vide, at manden forventes at blive udskrevet her til formiddag, og ellers må vi fremstille ham in absentia, siger anklageren.