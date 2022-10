Amanda fra Lupinvej: - Det er meget voldsomt for mine børn

Hunde, droner, politiafspæringer og tungt bevæbnede politibetjente i ens eget boligkvarter.

Amanda Eversens tre børn er påvirket af den politiaktion, de har set på nært hold uden for deres boligopgang på Lupinvej i Silkeborg i dag.

- Det har været voldsomt for mine børn. Det er skræmmende, når det kommer så tæt på. Særligt min datter er her til aften blevet rigtig ked af det og bange for, at den mand, politiet prøver at anholde, kunne finde på at gøre os fortræd, siger Amanda Eversen.

Hun bor i den boligblok, hvor politiet siden onsdag eftermiddag har forsøgt at anholde en person, der er anmeldt for trusler.

Tre boligblokke med 15 opgange har været spærret af.

- Da jeg havde parkeret bilen omkring klokken 13.35 efter at have hentet min datter i instititution, blev vi mødt af en politibetjent, der sagde, at vi ikke kunne komme ind i vores lejlighed, fortæller hun.

Trykket stemning i beboerhuset

Amanda Eversen og hendes datter blev stående på parkeringspladsen og ventede på, at hendes to ældre børn kom hjem fra skole.

Omkring klokken 16.30 fik familien mulighed for at opholde sig i boligforeningens beboerhus, der var blevet åbnet op for de berørte beboere.