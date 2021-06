Alle vil have Eriksen på ryggen: - Vi vil gerne støtte ham og vise sympati

Men er det ikke at profitere på andres ulykke, når man sælger trøjer på baggrund af Christian Eriksens nærdødsoplevelse?

Ikke hvis man spørger Lars Elsborg.

- Det synes jeg ikke, vi gør. Trøjerne havde vi formentlig solgt alligevel. Det, at der kommer et tryk på, synes jeg ikke, er at profitere på noget, siger han.

Også Simon Kjær, der spillede en stor rolle i at hjælpe Christian Eriksen umiddelbart efter kollapset og få liv i ham, er et varmt navn på mange spillertrøjer.