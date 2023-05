50 sportsbiler kørte penge hjem til kræftramte børn

- Grundtanken er at give oplevelser til folk, samtidig med at vi støtter nogle velgørende formål, fortæller Flemming Chrone, der er bestyrelsesformand for Sportscar Event.

Her blev der afholdt Sportscar Event, hvor racerbiler på stribe var linet op. Her kunne gæsterne betale sig til to omgange rundt på banen i en af de lynhurtige biler.

Sportscar Event er et velgørenhedsarrangement, hvor pengene primært går til Børnecancerfonden og med mindre donation til Tryghuset i Skejby samt børnehospice Lukashuset.



Alle bilerne tilhører frivillige privatpersoner, der ikke selv får penge for at deltage. I alt var der lørdag 170 frivillige inklusiv 50 kørere med deres biler.

Og de havde rigeligt at gøre med at underholde de tusindvis af gæster, der lørdag kom forbi.

- Vi har sat besøgsrekord igen i år, og udover det forventer vi også at sætte indsamlingsrekord. Så alt tegner lyst, siger Flemming Chrone.

Gør en forskel

Sportscar Event har eksisteret siden 2002, og i den tid har de i alt doneret mere end 24 millioner kroner til velgørenhed.



Derudover holder de et ekstra runde for kræftramte børn og deres familier i forbindelse med hvert event. Det betyder, at der i tirsdags var 150 kræftramte børn med deres familierude på Jyllandsringen for at køre rundt.

- Vi har haft en masse syge børn ude at køre i sportsbiler, som har fået en oplevelse for livet. Udover det får vi hvert år en stor, flot donation fra Sportscar Event, som gør, at vi kan få vores virker til at du, siger Marianne Benzon Nielsen, der er direktør i Børnecancerfonden og tilføjer: