40 elever smittet efter fester

Omkring 40 elever på Silkeborg Gymnasium er blevet konstateret smittet med coronavirus.

Det siger gymnasiets vicerektor til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge vicerektoren er smitten opstået i forbindelse med private fester i sidste uge:

- Vi havde sidste skoledag for 3.g'erne på skolen, hvor de sad separat i klasserne. Men om aftenen har der været noget fest, som eleverne selv har arrangeret, siger Brian Krog Christensen, vicerektor ved Silkeborg Gymnasium til TV2 ØSTJYLLAND.

Fire klasser hjemsendes

Smitten er spredt over flere klasser, fordi eleverne er mødtes på tværs af klasser til festerne.

Selvom eleverne allerede har holdt sidste skoledag, skulle de have været til yderligere undervisning på skolen inden eksamen.

Den undervisning bliver nu virtuel for fire af klasserne, som er blevet hjemsendt.

- Der er andre klasser, hvor et par enkelte elever også sendes hjem men ikke hele klassen, siger Brian Krog Christensen.

Eksamener må udskydes

Ifølge vicerektoren bliver det også nødvendigt at udskyde nogle eksamener. Det skyldes, at eleverne først må komme tilbage på skolen mindst 14 dage efter eventuel smitte.

- Vi har løbende kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed, som rådgiver os, og vi føler os i god kontakt med myndighederne, siger Brian Krog Christensen.

Gymnasiets elever har hver sin kontaktperson, som de skal melde ind til, hvis de er blevet smittet. Gymnasiet vil følge smitteudviklingen tæt, og vicerektoren er fortrøstningsfuld:

- Vi har et udbrud, men vi har på fornemmelsen, at det er under kontrol, selvom vi ikke kan vide det med sikkerhed, siger Brian Krog Christensen.

Gymnasiet har i alt 18 3.g klasser med 460 elever.