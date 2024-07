39-årige Jakob Fuglsang dropper pension

Tidligere har Jakob Fuglsang fra Silkeborg flirtet med tanken om at stille cyklen i garagen efter indeværende sæson, men god form får ham nu til at parkere snakken om et karrierestop.

Det siger han til Ekstra Bladet.

- Jeg synes stadigvæk, at jeg er for motiveret, og at det er fedt at køre på cykel og være med i feltet.

- Jeg har fundet den gode form nu og er tilbage på sporet. Så det ville være ærgerligt at stoppe. Jeg tror stadig, at jeg har et år mere i mig, hvor jeg kan gøre det godt, siger Fuglsang.

/Ritzau/