30-årig anholdt i sag om omfattende svindel mod ældre

- Den 30-årige er mistænkt for groft at have udnyttet de ældre borgeres tillid til deres bank, og herefter lokket yngre svage borgere til at agere 'muldyr' for at slette sine spor ved den kriminelle handling. Der er tale om omfattende bedrageri mod ældre og andre svage borgere, som enten er blevet snydt eller groft udnyttet, siger politikommissær Martin Eise Eriksen, der er leder af afdelingen for økonomisk kriminalitet hos Midt- og Vestsjællands Politi, i en pressemeddelelse.

Manden er altså mistænkt for at have overført penge fra ofrenes konti til de såkaldte muldyr, hvorefter pengene så enten er sendt videre til endnu et muldyr, hævet eller sendt videre til manden selv digitalt.

Til TV2 ØSTJYLLAND forklarer kommunikationsmedarbejder ved Midt-og Vestsjællands Politi, Charlotte Tornquist, at disse 'muldyr' i sådanne sager ofte er uvidende om, hvor pengene reelt kommer fra.

- Ofte er de ikke klar over, at der foregår noget kriminelt, men de er blevet fortalt en røverhistorie for så at hjælpe deres bekendte, siger hun ud fra en generel betragtning, da hun ikke kan gå i detaljer med den konkrete sag, da varetægtsfængslingen skete for lukkede døre.

Del aldrig oplysningerne

Hun har en kraftig opfordring til pårørende til ældre og svage borgere.

- De må meget gerne tage en snak med dem om, at man ikke må udlevere NEM-ID- og bankoplysninger og lignende til nogen. Og så skal man også selv være opmærksom på, at man ikke bliver rodet ind i noget kriminelt, hvis nogle spørger og vil låne ens konto til at overføre penge til, siger Charlotte Tornquist.

Så sent som i går, torsdag, kunne vi her på TV2 ØSTJYLLAND fortælle om en lignende sag om svindel fra Aarhus, hvor falske bankansatte snyder ældre kvinder på stribe. Den kan du læse mere om her.