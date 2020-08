23-årig er ny ordfører - men han sidder ikke i Folketinget

Normalt sidder alle de politiske ordførere på Christiansborg i København, men det har partiet Alternativet nu gjort noget ved. I dag udnævnte partiet Niklas Hakmann Petersen som ny ordfører for undervisning og uddannelse.

Den nye ordfører bor i Silkeborg og læser til lærer, mens han har lavet lidt politisk arbejde for partiet, som han har været medlem af siden 2017. Det er usædvanlig profil for en uddannelses- og undervisningsordfører.

-Jeg tror ikke, at det er sket før i dansk politik, at der er udnævnt en ordfører, som ikke sidder på Christiansborg. Men jeg tror, at det er klogt at gøre brug af baglandet på denne måde, siger Niklas Hakmann Petersen.

Læs også Gejl fortsætter solo i Folketinget for Alternativet

Udnævnelsen skal ses som et led i en større strategi, hvor Alternativet især vil gøre mere brug af de unge medlemmers kompetencer.

- Det er et skud ud til, at vi gerne vil være et mere ungt parti og lære mere fra unge. Jeg tror også, at det er en god ting, at jeg kommer fra position som lærerstuderende, hvor jeg kan lære en del, men også bidrage med viden fra klasseværelserne, fortæller den nye ordfører.

Vil lave forandringer

Det er den 23-årige silkeborgensers første store post i politik, men det tager han i stiv arm og glæder sig mest af alt til at komme i gang.

- Jeg er stolt og glad for, at partiet har valgt mig til at varetage de her ordførerposter. Det kommer til at blive en spændende oplevelse, og jeg håber at få mulighed for at lave vigtige forandringer, så jeg går ind til arbejdet med en masse gåpåmod, siger den lærerstuderende.

Læs også Østjyske Josephine Fock bliver ny leder af Alternativet

Både partiet og ordføreren selv er klar over, at Niklas Hakmann Petersen går ind til jobbet uden det store kendskab til det politiske arbejde som ordfører, men alligevel stoler man på hans evner og viden indenfor lærerfaget.

- Nu har jeg ikke særlig stor erfaring, men jeg tror også, at ordførerskabet kommer til at lære mig en del, som jeg kan bruge i lærerfaget, og jeg kan bruge en hel del fra læreruddannelsen i posten som ordfører, fortæller silkeborgenseren.

Foruden studiet og ordførerposten sidder Niklas Hakmann Petersen også i bestyrelsen for de Lærerstuderendes Landskreds.